القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية في البوسنة يلتقي أعضاء الجالية الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

التقى القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية لدى البوسنة والهرسك المعتصم بالله جمال الضاوي بأعضاء الجالية الليبية بحضور المكلف بالشؤون القنصلية سالم الشويرف.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على حرص السفارة والعاملين بها على خدمة أبناء الجالية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

واستمع الضاوي إلى استفسارات عدد من أعضاء الجالية موضحاً آليات العمل والإجراءات التي تتعلق بالإقامة والتأشيرات والرسوم كما أكد أن القنصلية ستعمل على تذليل الصعاب التي تواجه أبناء الجالية المقيمين في البوسنة مشيرا إلى أنه على تواصل مع المختصين بالحكومة البوسنية لحلحلة إجراءات الإقامة.

وأضاف أن كل ليبي في الخارج هو ممثل لوطنه، داعياً إلى الحرص على إظهار الـصورة المـشرفة للوطن والمواطن.