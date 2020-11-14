إيطاليا: الحوار مع تركيا أفضل من الاصطدام معها

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الحوار مع تركيا أفضل من الاصطدام معها، في إشارة إلى التوتر الحالي بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي.

ووصف “دي مايو”، تركيا، خلال مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية، بـ”المحاور الموثوق به” بالنسبة لأوروبا، وبأنها شريك وحليف استراتيجي في حلف “الناتو”، على الرغم من الإجراءات الأحادية العديدة التي قامت إيطاليا بإدانتها.

وأضاف أن تركيا محاور لا غنى عنه بشأن بعض الملفات ذات الأولوية، مثل سياسات الهجرة والطاقة في ليبيا، مشيرًا إلى أن الحوار البناء مع تركيا هو بالتأكيد أكثر فائدة للجميع من الاصطدام معها.

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