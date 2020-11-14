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سلامة: آمالي أكبر من أي وقت مضى في رؤية “ليبيا جديدة”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة إن آماله أكبر من أي وقت مضى في رؤية نهاية لعقد من العنف في ليبيا بعد سلسلة الحوارات السياسية والعسكرية بين الأطراف الليبية.

وأضاف “سلامة”، خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أنه متفائل جدًا بسبب ما وصفه بـ”تراكم العوامل الإيجابية” خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن الحرب، التي تدور رحاها منذ عقد من الزمن، لا يمكن حلّها في يوم واحد، وأن ليبيا الآن على وشك أن تكون قادرة على إجراء انتخابات آمنة؛ بما يكفي لتكون ممثلة بشكل معقول لإرادة الشعب، ويمكن القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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