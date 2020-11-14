سلامة: آمالي أكبر من أي وقت مضى في رؤية “ليبيا جديدة”

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة إن آماله أكبر من أي وقت مضى في رؤية نهاية لعقد من العنف في ليبيا بعد سلسلة الحوارات السياسية والعسكرية بين الأطراف الليبية.

وأضاف “سلامة”، خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أنه متفائل جدًا بسبب ما وصفه بـ”تراكم العوامل الإيجابية” خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن الحرب، التي تدور رحاها منذ عقد من الزمن، لا يمكن حلّها في يوم واحد، وأن ليبيا الآن على وشك أن تكون قادرة على إجراء انتخابات آمنة؛ بما يكفي لتكون ممثلة بشكل معقول لإرادة الشعب، ويمكن القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة.

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