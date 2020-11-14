وكالة الهجرة : الشواطئ الليبية تجرف المزيد من جثث المهاجرين

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، تفاصيل صادمة بشأن غرق مركب يضم 20 مهاجرا بالقرب من سواحل ليبيا.

وقالت الوكالة إنه “من المعتقد أن 20 مهاجرا غرقوا قبالة سواحل ليبيا في تحطم زورق هذا الأسبوع، في الوقت الذي ظلت فيه الأمواج تجرف جثثا من حادث سابق إلى الشاطئ”، بحسب ما نشرته “رويترز”.

وكشفت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسيهلي، أن “حادث الغرق الثاني، الذي وقع عندما غادر مركب بلدة صرمان الساحلية غربي العاصمة طرابلس، يرفع العدد الإجمالي للغرقى في الحادثين إلى 94 على الأقل”.