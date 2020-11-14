الاتفاق على تعويض الأسر المتضررة من السيول في رأس لانوف

اتفق المجلس التسييري لبلدية خليج السدرة على تقديم الدعم للأسر المتضررة من السيول التي ضربت المدينة السكنية في رأس لانوف، على أن يتم التعويض خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد حصر التلفيات من قبل المجلس البلدي ومكتب الشؤون الاجتماعية.

وعقد رئيس المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية سلسلة من الاجتماعات بمدينة رأس لانوف مع العديد من الجهات، انتهت إلى الاتفاق على عدد من النقاط، منها: تزويد لجنة الطوارئ بشركة رأس لانوف ببعض الآلات الثقيلة لفتح مسارات للتقليل من قوة اندفاع السيول نحو المدينة، وفق بيان صادر عن المجلس في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

تسهيل حركة الطرق

وكذلك، الاتفاق مع غرفة الهلال النفطي على التنسيق المستمر «إذا تطلب الأمر مساندة الجيش الوطني لتسهيل حركة السير وتنظيم عمل اللجان»، فضلا عن التأكيد على عمل رجال مديرية الأمن بشكل مستمر من خلال تسهيل حركة الطريق العام.

وأكد البيان الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم للأسر المتضررة خلال هذا الأسبوع، موجها الشكر إلى رجال المطافئ وشباب الكشافة وجميع من ساعد في نقل ومساعدة العائلات المتضررة.

وناشد المجلس، الجهات المسؤولة لتقديم الدعم لمناطق البلدية التي تضررت جراء هطول الأمطار الغزيرة مما تسببت بحدوث سيول أدت إلى أضرار كثيرة .

فريق أزمة

بدوره، شكل رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز فريق أزمة برئاسة عضو مجلس الإدارة عبد الرزاق زريبة لحصر ومعالجة الأضرار الناتجة عن هطول الامطار وانجرافات السيول التي تعرضت له المدينة السكنية صباح أمس الجمعة «بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات بالمدينة السكنية»

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى «عقد أول إجتماع للجنة مساء أمس الجمعة بحضور المدراء العامون ومدراء الإدارات والمراقبين وبحضور ايضا عميد بلدية خليج السدرة و أعضاء من فريق الهلال الاحمر الليبي فرع أجدابيا».

أسباب انحراف مسار المياه

وأضاف البيان أن الاجتماع ركز على «حصر الاضرار واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، و معرفة إذا كان هناك أسباب غير طبيعية أدت إلى إنحراف مسار مجرى المياه في الأودية المجاورة ووضع معالجات ميدانية سريعة لها لمنع تكرار ذلك في قادم الأيام ».

ولفت إلى أنه تسجيل أضرار في 25 منزلاً بالمدينة السكنية رأس لانوف بشكل مبدئي، إضافة إلى بعض محطات الجهد الكهربائي داخل المدينة السكنية مما كان سبباً في إنقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وأكد أنه سيتم سيتم حصر كافة الأضرار وتقييم الموقف بشكل دقيق اليوم السبت، مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الارواح.

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