“الواحة” تنتهي من صيانة كافة الآبار النفطية

أعلنت شركة “الواحة للنفط”، اليوم الجمعة، الانتهاء من إتمام كافة الأعمال التي استهدفت صيانة واستبدال وصلات 6 و8 أنش بداية من الآبار الرئيسة، بمحطة النفط الخام بمنطقة الدفة الشمالية.

يأتي ذلك عقب الجهود التي بذلت بالتعاون بين عدة إدارات وبإشراف أقسام الهندسة والسلامة بالشركة.

وكشفت الشركة عن نجاح تشغيل خط الأنابيب التي تم تحديثها مع العزل النهائي لنظام الأنابيب القديم وفق معايير السلامة، وبما يحقق استقرار تدفق النفط الخام للمحطات، ومن ثمّ لخزانات التجميع؛ استعدادًا لعمليات الشحن النهائي.

وفي السياق ذاته، أثنى المشرفون على جهود الفنيين والمهندسين والمخولين بمهام النقل والخدمات، والذين ساهموا في إنجاز هذه الأعمال.

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