مسلحون يقتحمون محطة “الرويس” الكهربائية ويهددون مشغّليها بالقتل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعة خارجة عن القانون بمهاجمة محطة “الرويس”، والاعتداء بالضرب على مشغلي المحطة، وتهديدهم بالقتل.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية بموقع “فيس بوك” إن المسلحين أجبروا المشغلين على فصل بعض الخطوط الرئيسة؛ ولم يكتف هؤلاء الخارجين عن القانون بذلك، وإنما أطلقوا وابلاً من الرصاص على أجهزة المحطة؛ مما أدى إلى إتلافها وخروجها عن الخدمة

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كل الجهات الأمنية، التدخل السريع لحلّ هذه المشكلات وحماية مكوّنات الشبكة الكهربائية ضد مثل هذه التعديات التي تتكرر بشكل ملحوظ.

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