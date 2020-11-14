«امغيب»: «ستيفاني» ستفرض مشهداً سياسياً جديداً في ليبيا مساء الأحد

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا بصدد فرض مشهد سياسي ليبي جديد الأحد المقبل، معبراً عن شكوكه حول ما سيصدر عن “البعثة”.

“امغيب” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلاً: “يوماً بعد يوم ازداد يقيناً إن الورقة التي تحتفظ بها المبعوثة الأممية بالإنابة قريباً من (صدرها) وتتحسس وجودها في كل ساعة خوفاً من ضياعها هى التي سوف يتم الإعلان عنها مساء الاحد القادم” وفق قوله.

وتابع “عضو مجلس النواب” قائلاً: “البعثة ستفرض بذلك مشهد سياسي ليبي جديد سواء توافق الحاضرون في الحوار او لم يتوافقوا” على حد تعبيره.