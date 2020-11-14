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سفارة فرنسا تدعو لتقديم المسؤولين عن اغتيال البرعصي للعدالة

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

أعربت سفارة فرنسا لدى ليبيا عن إدانتها اغتيال المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي، داعية السلطات الليبية إلى التحقيق حتى يتم القبض على المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وتقديمهم إلى العدالة.

وأضافت السفارة الفرنسية في بيان لها أنه “في الوقت الذي انخرطت فيه الأطراف الليبية، بدعم من فرنسا، في دينامية الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة، فإن هذه الجريمة تبرز بشكل مأساوي الضرورة الملحة لإنشاء مؤسسات ذات مصداقية وخاضعة للمساءلة أمام الشعب الليبي، وقادرة على وضع حد للإفلات من العقاب”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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