“سالفيني” يهاجم سياسة الموانئ المفتوحة التي تتبناها حكومة إيطاليا

أرجع زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني، زيادة توافد أعداد المهاجرين إلى بلاده؛ إلى تبني الحكومة لسياسة الموانئ المفتوحة.

وقال، في تصريحات تلفزيونية الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” إنه خلال أدائه مهام منصبه، أدت عمليات السيطرة على تدفقات الهجرة إلى خفض نسبة هذه المآسي إلى النصف، مشيرًا إلى أنه كلما قلّ عدد الأشخاص المغادرين على متن القوارب، كلما انخفض عدد الموتى.

واتهم سالفيني سياسة الموانئ المفتوحة بدفع المهاجرين لخوض غمار رحلات قوارب الهجرة غير القانونية والتي تودي بحياة الكثيرين منهم.

وفي سياق منفصل، أطلقت منظمة إنسانية إنذارا بوجود 89 مهاجرًا يواجهون مخاطر في عرض البحر على متن قارب جنوب لامبيدوزا.

وقال أفراد مشروع فون ألارم “Alarm Phone” التابع لمنظمة واتش ذا ميد “Watch The Med” غير الحكومية، الجمعة، إنهم ما يزالون على اتصال مع مجموعة المهاجرين التي تركت تهيم في البحر طوال الليل؛ مهيبًا بخفر السواحل الإيطالي ضرورة إنقاذهم والكف عن ممارسة الألعاب السياسية، لتجنب وقوع مأساة أخرى.

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