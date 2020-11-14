شركة الكهرباء: خروج محطة الرويس من الخدمة بعد إطلاق مسلحين وابلا من الرصاص عليها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالهجوم على محطة الرويس واعتدت بالضرب على مشغلي المحطة وهددتهم بالقتل.

وأكدت شركة الكهرباء، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الخارجين عن القانون أجبروا المشغلين على فصل بعض الخطوط الرئيسية، وقاموا برمي وابل من الرصاص على أجهزة المحطة، مما أدى إلى تلفها وخروجها عن الخدمة.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات وحماية مكونات الشبكة الكهربائية.

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