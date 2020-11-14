البروتوكول الصحي لاستئناف الرحلات بين ليبيا وتونس يدخل حيز التنفيذ

يدخل، اليوم السبت، البروتوكول الصحي لاستئناف الرحلات والتبادل التجاري بين ليبيا وتونس، عبر المنافذ البرية والجوية، حيز التنفيذ؛ والذي جاء تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات عقدها وفد من الجانب الليبي، ممثل بوكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية ومسؤولين بحكومة “الوفاق”.

ومن المفترض، وفقًا للبروتوكول الموقّع لاستئناف الرحلات وحركة المسافرين؛ إنشاء منطقة تطهير للأمتعة ووسائل النقل والسلع، وتخصيص أماكن لمراقبة الحالات الصحية الوافدة للمعبر، وتخصيص أماكن عزل للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس “كورونا” أو الحالات التي يشتبه بإصابتها، وتخصيص أماكن لتجميع أكياس القمامة الخاصة بالنفايات والمواد الطبية التي استخدمت والتخلص منها، وتمييز هذه الأكياس باللون الأصفر، إضافة إلى تطهير المحال والمرافق الموجودة بالمعبر، مع الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

ويتضمن البروتوكول توزيع المعقمات والمطهرات الكحولية والكمامات، والتأكيد على التنظيف والتطهير لهذه المعابر باستخدام المواد الضرورية ومن قبل أطقم مختصة بهذا الغرض وفقًا لمخطط معدّ يضمن تحديد وتيرة مراحل التنظيف حسب موجات العبور داخل المنفذ، على أن يتم التركيز على الأسطح الأكثر عرضة للمس.

ومن الإجراءات المهمة؛ ضرورة إبراز المسافر البطاقة الصحية عند الكشف الحراري، وكذلك شهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لتحليل “كورونا”، وأن يكون في مدة لا تتجاوز 72 ساعة، أو لا يتجاوز إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول للبلد الآخر، وتقديم تعهد كتابي بضرورة تطبيق الحجر الصحي الذاتي لعشرة أيام.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن شهدت منطقة “بن قردان” الحدودية التونسية احتجاجات واسعة على إغلاق الحدود بين البلدين، حيث يعتمد سكان هذه البلدة بشكل رئيس على التجارة البينية؛ ممّا دفع الحكومة التونسية لاتخاذ إجراءات وتدابير مع الجانب الليبي لإعادة فتح الحدود والمعابر.

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