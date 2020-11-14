ليبيا
افتتاح منفذ راس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس في الاتجاهين
بوابة افريقيا-متابعات |
14 November, 2020
استأنف معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا نشاطه اليوم السبت ليفتح امام المسافرين في الاتجاهين ،وذلك بعد اكثر من 7 اشهر من الاغلاق بسبب انتشار فيروس “كورونا” .
ويأتي فتح المعبر بعد جلسات تفاوض مشتركة تونسية ليبية ، وستشهد عودة النشاط الخضوع الى برتوكول صحي مشترك ضبطته الجهات الرسمية التونسية والليبية للمعابر البرية من اجل التوقي من الفيروس.
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