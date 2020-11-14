ليبيا

بوابة افريقيا-متابعات |

14 November, 2020

استأنف معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا نشاطه اليوم السبت ليفتح امام المسافرين في الاتجاهين ،وذلك بعد اكثر من 7 اشهر من الاغلاق بسبب انتشار فيروس “كورونا” .

ويأتي فتح المعبر بعد جلسات تفاوض مشتركة تونسية ليبية ، وستشهد عودة النشاط الخضوع الى برتوكول صحي مشترك ضبطته الجهات الرسمية التونسية والليبية للمعابر البرية من اجل التوقي من الفيروس.