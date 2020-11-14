بلدية الخمس تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المهاجرين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

طالبت بلدية الخمس المسؤولين باتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة بشأن اتخاذ الإجراءات الإنسانية العاجلة تجاه المهاجرين الذين لقوا حتفهم في عرض البحر في القارب الذي غرق قبالة شواطئ مدينة الخمس.

ودعا المجلس البلدي الخمس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الحكم المحلي لاتخاذ الإجراءات الإنسانية العاجلة تجاه المهاجرين الذين لقوا حتفهم في عرض البحر في القارب الذي غرق قبالة شواطئ مدينة الخمس.

وأكد المجلس البلدي الخمس أن المهاجرين في حاجة إلى مكان يأويهم ويقيهم شر الجوع والعراء، داعيا إياهم لتوفير وتخصيص مكان لدفن من مات منهم حيث أن الأمر يحتاج لسريع.

وكانت منظمة الهجرة الدولية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا غرق قاربين، كانا يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا إلى 100 قتيل.

وغرق أحد القاربين قبالة ساحل مدينة الخُمس، والآخر قرب ساحل مدينة صرمان، أمس الخميس، حسب بيان المنظمة ،مشيرا إلى أن القاربين كان على متنهما أكثر من 140 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، وقد انتشلت جثث 31 قتيلا فقط، فيما تستمر أعمال البحث والإنقاذ.