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غسان سلامة: متفائل جدا أكثر من أي وقت في نهاية العنف بليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة إن آماله أكبر من أي وقت مضى في رؤية نهاية لعقد من العنف في ليبيا بعد سلسلة الحوارات السياسية والعسكرية بين الأطراف الليبية.

وأضاف “سلامة”، خلال مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أنه متفائل جدًا بسبب ما وصفه بـ”تراكم العوامل الإيجابية” خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن الحرب، التي تدور رحاها منذ عقد من الزمن، لا يمكن حلّها في يوم واحد.

وأكد أن ليبيا الآن على وشك أن تكون قادرة على إجراء انتخابات آمنة؛ بما يكفي لتكون ممثلة بشكل معقول لإرادة الشعب، ويمكن القيام بذلك في الأشهر الستة أو السبعة المقبلة.

 

 

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غسان سلامة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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