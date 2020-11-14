بعد تحديد موعد الانتخابات.. “المشري” يقترح موعدًا لاستفتاء الدستور

رحّب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بإجراء الانتخابات في ذكرى الاستقلال التي توافق 24 ديسمبر 2021، بحسب ما أعلنته المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وقال “المشري” في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: نرى أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور ونقترح أن يجرى في 17 فبراير القادم.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة حرصه على أن تنتقل ليبيا، أخيرًا، بعد كل تلك الأزمات والمعاناة، إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أُسس صلبة ومتينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية