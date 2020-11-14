ليبيا الان

بعد تحديد موعد الانتخابات.. “المشري” يقترح موعدًا لاستفتاء الدستور

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بإجراء الانتخابات في ذكرى الاستقلال التي توافق 24 ديسمبر 2021، بحسب ما أعلنته المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وقال “المشري” في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: نرى أن يسبق ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور ونقترح أن يجرى في 17 فبراير القادم.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة حرصه على أن تنتقل ليبيا، أخيرًا، بعد كل تلك الأزمات والمعاناة، إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أُسس صلبة ومتينة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك