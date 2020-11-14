“يونسيف” تتصدق بتعليم 9000 طفل ليبي تأثروا بسبب كورونا

تصدقت منظمة اليونيسيف بمبلغ 750 ألف دولار أمريكي من مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” للاستجابة لحالات الطوارئ، بهدف تقديم الدعم لــ9000 طفل من المتأثرين بالأزمة في ليبيا والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وذلك ضمن برنامج التعليم الذي أطلقته المنظمة .

وقالت المنظمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إن الأزمة التي طال أمدها في ليبيا تدخل الآن عامها التاسع وخلفت أكثر من 400 ألف نازح بما في ذلك ما يقرب من 120 ألف طفل.

وأفادت “يونسيف”، بأنه منذ 15 مارس 2020، ظلت المدارس ومراكز التعليم في ليبيا مغلقة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وقد خلف هذا ما لا يقل عن 1.3 مليون طالب وطالبه خارج المدارس، كما تسبب الإغلاق في عدم وصول الأطفال واليافعين المتضررين من النزاع على الوصول إلى الخدمات الأساسية المختلفة بما في ذلك الدعم النفسي الاجتماعي.

وتساعد مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” على ضمان حصول 4,050 طفل على مواد تعليمية، واستفادة 2,500 طفل من المواد الغذائية التكميلية، وأيضاً وصول 4,000 طفل إلى خدمات المياه والصرف الصحي والدعم الصحي.

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