صادرات الغلال التونسية إلى ليبيا تتراجع بنسبة 53% خلال 10 أشهر

تراجعت قيمة صادرات الغلال التونسية إلى ليبيا بنسبة 53% إلى نحو 28 مليون دينار تونسي خلال الأشهر العشرة الماضية، (في الفترة من يناير 2020 وحتى 9 نوفمبر الجاري)، مقابل 60 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تأثيرات جائحة فيروس كوفيد 19 على حركة التجارة والتصدير التونسية.

أكد ذلك رئيس المصلحة التجارية بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرة في تصريح إلى وكالة تونس للأنباء. الذي أشار إلى أن السوق الليبية تستقطب ما يقارب 70% من إجمالي صادرات الغلال التونسية، وأوضح أن كمية الغلال المصدرة إلى ليبيا تراجعت بنسبة 50% خلال الشهور العشرة الماضية إلى 15 ألفا و537 طنا مقابل 32 ألفا و 962 طنا، حسب ما نقل عن الوكالة موقع «شمس» التونسي.

ومع ذلك، أشار تيرة إلى أن صادرات الغلال التونسية نحو السوق الليبية استرجعت نسقها الطبيعي، منذ أوائل شهر أكتوبر2020 ، إذ ناهزت الكميات المصدرة نحو 3600 طن، منها 2300 طن من الرمان، بعد توقف شبه كلي للتصدير في شهر سبتمبر الماضي ، وذلك بسبب استئناف نشاط الخط البحري بين تونس وليبيا. ويلاحظ ان تطور صادرات الغلال التونسية نحو ليبيا يبقى مرتبطا بشكل هام بفتح الحدود البرية.

و يوم 21 أكتوبر تم الاتفاق مع الجانب التونسي على البروتوكول الصحي المتعلق بتسهيل حركة العبور بين البلدين واستئناف التبادل التجاري وتنقل المواطنين عبر المعابر البرية والجوية.

إلى ذلك طالبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الإيعاز بفتح المعابر البرية والجوية الواقعة تحت إشرافها مع تونس.

يذكر أن المجمع المهني المشترك للغلال برمج 3 رحلات بحرية تنطلق من 3 موانئ تونسية باتجاه ميناءي طرابلس ومصراتة الليبيين من اجل تسهيل عملية تصدير الغلال التونسية اثر تعطل الترويج على الحدود البرية .

وعلى صعيد صادرات تونس من الغلال نحو كل الأسواق التصديرية، قال تيرة إنها شهدت تراجعا هي الاخرى خلال الفترة نفسها، بنسبة 48% على المستوى الكمي لتصل الى 25.68 ألف طن، وبنسبة 34% من حيث القيمة، إذ بلغت 68 مليون دينار مقابل 104 مليون دينار.

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