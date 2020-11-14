سلامة: ليبيا ستكون قادرة على إجراء انتخابات آمنة خلال الستة أشهر المقبلة

أكد المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان سلامة، أن آماله أكبر من أي وقت مضى في رؤية نهاية لزمن من العنف في ليبيا بعد سلسلة الحوارات السياسية والعسكرية بين الأطراف الليبية.

وقال سلامة في تصريحات صحفية إنه متفائل بالحوارات السياسية التي حدثت على مدار الشهريين الماضيين بين طرفي الصراع الليبي، مشيرا إلى أن النزاع لا يمكن حله خلال يوم واحد ولا بد أن يأخذ وقته.

ولفت سلامة إلى أن ليبيا ستكون قادرة على إجراء انتخابات آمنة تمثل إرادة الشعب نسبيا خلال الستة أشهر المقبلة.

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