المحجوب: هذه خريطة الطريق لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أبرز ملامح خريطة الطريق لتنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة “ 5+5 ”.

وأوضح المحجوب، في بيان لإدارة التوجيه المعنوي نشره موقع “ارم” ، أن خطوات التنفيذ تتضمن ثلاث مراحل، الأولى سيتم خلالها فتح طريق من الشرق انطلاقا من سرت باتجاه الغرب نحو مدينة مصراتة بطول 900 كلم.

وأشار إلى أنه ستوكل حماية هذا الطريق إلى قوى أمنية رسمية تحددها اللجان الفرعية الأمنية المنبثقة عن الحوار العسكري، مضيفا أن هذه المرحلة ستعقبها مرحلة أخرى أهم تتمثل في إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، موضحا أن خطوة إجلاء المرتزقة لا يمكن تنفيذها بشكل مباشر.

وأضاف اللواء المحجوب أن المرحلة الثالثة سيتم فيها تفكيك المجموعات المسلحة (الميليشيات)، وهي مقسمة إلى مجموعات متطرفة وعصابات وتشكيلات جهوية وعرقية، لمعرفة التشكيلات التي يمكن دمجها وتنظيمها بحسب الشروط الموضوعة لضمهم إلى مؤسسات الدولة بناء على شروط معينه تتوافق مع انضمام العسكريين كأفراد وإعادة تدريبهم وتأهيلهم، مبينا أنه تم الاتفاق على توحيد جهاز حرس المنشآت وتنظيمه.

وبحسب المحجوب، فإن مدينة سرت ستكون المقر الدائم للجنة المشتركة التي سينبثق منها لجان فنية عدة، تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن اللجان الفنية ستتولى مهمة تفكيك المجموعات المسلحة، وتصنيفها وطريقة تسليم الأسلحة، وتكون تبعية هذه اللجان للجنة العشرة المشتركة، وسيتم تسمية رؤساء لهذه اللجان الفرعية لتنظيم العمل.