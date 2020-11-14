بالتزامن مع انعقاد «ملتقى تونس».. «قيس سعيد» يلبي دعوة قطرية للقاء «تميم بن حمد»

بالتزامن مع استضافة بلاده فعاليات الملتقى السياسي الليبي، غادر رئيس تونس قيس سعيد صباح السبت بلاده في اتجاه قطر ليؤدي زيارة دولة بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ذكرت مؤسسة الرئاسة التونسية، أن وفد “قيس سعيد” يضم بالخصوص وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش إلى جانب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.

ولدى حلوله بمطار تونس قرطاج الدولي استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وكان في توديعه بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى جانب والي تونس الشاذلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي، وفقا لوسائل الإعلام التونسية الحكومية.