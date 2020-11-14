عاجل ليبيا الان

عاجل// استئناف حركة عبور المسافرين بمعبر رأس اجدير بعد التوقف منذ بدء جائحة كورونا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر صحفية، اليوم السبت، استئناف حركة عبور المسافرين من الحدود الليبية التونسية بمعبر رأس اجدير بعد توقف دام فترة طويلة منذ بدء جائحة كورونا، وفق البروتوكول الصحي المعتمد بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك