عاجل// استئناف حركة عبور المسافرين بمعبر رأس اجدير بعد التوقف منذ بدء جائحة كورونا

أكدت مصادر صحفية، اليوم السبت، استئناف حركة عبور المسافرين من الحدود الليبية التونسية بمعبر رأس اجدير بعد توقف دام فترة طويلة منذ بدء جائحة كورونا، وفق البروتوكول الصحي المعتمد بين البلدين.

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