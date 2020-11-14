جوجل تفاجئ جمهورها بفرض رسوم على تطبيقها الخاص بالصور

كشفت شركة جوجل الأمريكية نيتها بفرض رسوم على تطبيقها الشهير Google Photos الخاص بالتخزين و التنسيق والنسخ الإحتياطي للصور اعتباراً من 1 يونيو العام القادم لتوصف هذه الخطوة بالصادمة للكثير من حملة الهواتف والأجهزة الذكية حول العالم.

ووضعت الشركة حدوداً للصور التي كانت تحمل مجاناً على التطبيق تقدر بـ15 غيغا بايت وإن أراد المستخدم الحصول على مساحة أكبر تفرض عليه رسوم مالية أي ستفرض قيود للبيانات التي يستطيعون تخزينها مجاناً.

وبينت الشركة أن الشروط الجديدة لا تطبق على الصور المحملة قبل تاريخ 1 يونيو 2021 ولا تفرض عليهم أي رسوم إضافية وأن هذا القرار سيطبق فقط على البيانات التي سيخزنونها في الخدمة السحابية بعد هذا الموعد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا