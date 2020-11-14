عماري زايد يشيد بموعد إجراء الانتخابات ويعتبرها فرصة للخروج من «تنازع الشرعيات»

أشاد وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد بإجراء انتخابات عامة في ليبيا في 24 ديسمبر من العام المقبل (2021)، معتبرا أن اليوم سيكون «مميزا، حيث سنحتفل فيه بعيد الاستقلال ونذهب الانتخابات للخروج بالبلاد من تنازع الشرعيات».

وأضاف زايد، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم السبت: «لطالما أكدنا في مبادرتنا، التي أعلنا عنها في يوم الشهيد من هذا العام، على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الأمثل لبداية حل المشكلة في ليبيا، وسيشكل الاتفاق على تاريخ محدد للانتخابات انبعاث أمل جديد لخلاص الوطن والمواطن مما ألم به».

وتابع: «إن رؤية بلدنا آمنا مستقرا، ينشغل بالتنمية لا الحروب، وبالبناء لا الهدم، وبخدمة المواطن وصون كرامته لا التخلص منه في مقابر جماعية، سيكون كل ذلك أملنا الذي نسعى من أجله، مهما واجهتنا العراقيل، وطال الزمن، وفاء لتضحيات الأبطال الشهداء الذين قدموا أرواحهم منذ بداية الثورة وحتى تحرير طرابلس».

وأمس الجمعة، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز أن المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي بتونس اتفقوا على أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يجب أن يكون في 24 ديسمبر 2021.

وأضافت: «24 ديسمبر هو يوم الاستقلال الليبي. هذا يوم رمزي، يوم مهم جدًا لليبيين، لكنه سيكون أيضا يوما حاسما في تاريخ ليبيا، لأنه سيكون وقتا ومناسبة يمكنهم فيه انتخاب قادتهم بشكل ديمقراطي وتجديد شرعية المؤسسات».

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