شركة الكهرباء: التعرف على المتهمين بالاعتداء على محطة الرويس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التعرف على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على محطة الرويس.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى إحاطة الجهات الأمنية علما بمن قاموا بالاعتداء على محطة الرويس لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيالهم.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت إقدام مجموعة خارجة عن القانون بالتهجم على محطة الرويس والاعتداء بالضرب على مشغلي المحطة وتهديدهم بالقتل، وإجبرتهم على فصل بعض الخطوط الرئيسية .

وقالت الشركة في بيان لها اليوم السبت إن هؤلاء الخارجين عن القانون قاموا بإطلاق وابل من الرصاص على أجهزة المحطة مما أدى إلى تلفها وخروجها عن الخدمة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كل الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات وحماية مكونات الشبكة الكهربائية