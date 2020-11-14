سعيد: الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة في ليبيا

ليبيا – علق العضو المنشقّ عن مجلس النواب في طبرق أبو بكر سعيد على ما دار من نقاشات في ملتقى الحوار السياسي في تونس.

سعيد اعتبر وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو أفضل الحلول لإنهاء صراع السلطة في ليبيا.

وتوقع ألا يكون حوار تونس مختلفًا عن اتفاق الصخيرات، ملاحظًا أن الخلافات تفاقمت عندما وصل المشاركون للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فالفشل وارد إن لم تحدث توافقات وضغوط قوية، على حد قوله.

كما رأى أن ما تفعله البعثة الأممية حاليًا هو تجسيد لظاهرة تقاسم المناصب بين شخصيات جدلية ومتنفذة كلها تدعي تمثيلها لقبائل ومدن وأحزاب سياسية ليبية، قائلًا “من يملك السلطة والثروة والسلاح فهو الحاكم، ومن لا يملك فهو المحكوم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية