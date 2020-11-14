عطية: الجزائر تقود ملتقى الحوار للسياسي الليبي من الخلف وتتابع ما تقوم به تونس عن كثب

ليبيا – قال استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إدريس عطية إن الجزائر غير موجودة في المفاوضات الجارية في تونس، لكن مقاربتها لحلحلة الصراع الليبي حاضرة بقوة، وقائمة على التحرك الدبلوماسي من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا، ورفض التدخلات الأجنبية العسكرية.

عطية أشار بخصوص نجاح الرباط وتونس في تنظيم جلسات الحوار وفقًا لصحيفة “إندبندنت عربية” الى أن المغرب لم ينجح، وإنما كان يحاول ترميم اتفاق الصخيرات، وحتى في جولاته الأخيرة لم يوفق في الجمع بين الفرقاء الليبيين، وقد تلاعب بقائمة الحضور بشكل خطير، ما دفع الحضور إلى المغادرة؛ أما تونس فقد كُلفت من طرف الأمم المتحدة، وأعلنت منذ البداية أنها ستلتزم مقاربة الجزائر.

وأضاف: “الجزائر لم يتراجع دورها، بل هي تقود من الخلف وتتابع ما تفعل تونس، الجانب التونسي يقوم حاليًا بدور بالتوافق مع الجزائر التي تراقب كل شيء عن كثب، سواء المفاوضات الجارية في تونس، أو اللقاءات العسكرية في سرت، أو حتى تحركات المشير خليفة حفتر. والجزائر هي اللاعب الأساس”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية