ألمانيا تتصدق على ليبيا بأكثر من 2 مليون دولار لدعم الحوار السياسي

تصدقت الحكومة الألمانية بمبلغ 2,020,000 يورو أي ما يعادل (2,382,250 دولار أمريكي) لدعم برنامج الحوار السياسي.

ووقع سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا في تونس، الجمعة، اتفاقية بالخصوص مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة الألمانية والبرنامج الأممي.

وقالت السفارة الألمانية في البيان إن تعزيز الشراكة بين الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «تهدف إلى العمل مع أصحاب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا».

وأوضحت السفارة أن «التمويل الجديد الذي قدمته ألمانيا سيدعم تنظيم منتدى المؤتمر السياسي الليبي في تونس وأنشطة مستقبلية لدعم الحوار الليبي حسب استنتاجات مؤتمر برلين التي أقرها قرار مجلس الأمن 2510».

وشكرت ويليامز خلال حفل التوقيع الحكومة الألمانية على صدقاتها السخية في دعم عملية السلام في ليبيا. مؤكدة «الوصول إلى معالم مهمة نحو المرحلة التحضيرية لإنهاء الانتقال الشامل في ليبيا».

واعتبرت وليامز أن هذه الصدقة ستساعد على مواصلة دعم الأمم المتحدة لمنتدى الحوار السياسي الليبي والمحادثات بين الليبيين على المسارات العسكرية والاقتصادية والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».

من جهته قال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوتشا: أن بلاده فخوره بالمساهمة في المحادثات السياسية الليبية الجارية في تونس، مؤكدا التزام «ألمانيا بدعم العملية السياسية وعملية السلام الليبية كمتابعة أساسية لمؤتمر برلين».

وشجع أوتشا «جميع المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل وتوافقي»، داعيا «جميع أصحاب المصلحة الليبيين إلى دعم المرحلة الانتقالية القادمة لصالح جميع الليبيين».

وأشاد أوتشا بالحكومة التونسية لدعمها السياسي وكرم ضيافتها في ظل ظروف صعبة من الناحية اللوجستية.

من جانبه أضاف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو أن «الشراكة القوية بين ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كانت فعالة للغاية في تقديم الدعم للشعب الليبي من أجل السلام والاستقرار وبناء المؤسسات العامة الديمقراطية».

وأشار البيان إلى أن ألمانيا «تعد مساهمًا رئيسيًا في مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا كونها المساهم الرئيسي لبرنامج صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا بتمويل يزيد عن 32 مليون دولار أمريكي. كما أنها شريك أساسي للبرنامج المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشرطة والأمن التي تهدف إلى تحسين خدمات سيادة القانون في ليبيا بمبلغ 1.5 مليون دولار».

وبهذه المساهمة الجديدة، بلغ إجمالي تصدق ألمانيا لبرامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 37,177,200 يورو (43,851,284 دولار أميركي) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24