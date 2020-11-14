السيول تغمر مدينة راس لانوف

غمرت السيول الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة راس لانوف، ودخلت السيول للمنطقة السكنية وللمنازل ما أدى إلى تعرض بعض ممتلكات المواطنين لأضرار.

وذكرت بعض المصادر أن السيول تسببت في قطع الطريق وحدوث بعض الهبوطات في الشوارع الرئيسية، مشيرة إلى استنفار الأجهزة الأمنية وشركة راس الانوف بعد ارتفاع منسوب المياه على الطريق وفي بعض شوارع المنطقة رقم 9 في السكنية رأس الانوف

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للسيول التي اجتاحت المناطق السكنية، وتعالت التحذيرات من آثارها.

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