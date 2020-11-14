«خلوصي آكار»: الجيش التركي مستمر في تقديم الدعم لـ«الأشقاء الليبيين»

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن تركيا تتابع عن كثب مفاوضات الحل السياسي في ليبيا، زاعماً أن بلاده تسعى للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها السياسية والجغرافية.

أضاف “آكار” خلال استقباله وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح النمروش في أنقرة، اليوم السبت، أن الجيش التركي مستمر في تقديم خدمات التدريب والدعم والاستشارة للأشقاء الليبيين”، على حد توصيفه.

من جانبه، قال “النمروش”: “بحثنا مع وزير الدفاع التركي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات، واستعرضنا خلال اللقاء تقدم برامج التدريب التي سيتلقاها المنتسبون في معاهد التدريب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق” على حد قوله.