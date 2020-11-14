سفير ألمانيا: مخرجات ملتقى الحوار السياسي تمهد الطريق للانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس ستمهد الطريق للانتخابات.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إن المخرجات الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس ستمهد الطريق للانتخابات، وبالتالي فتح الطريق أمام المنافسة الديمقراطية بين مقترحات مختلفة بشأن السياسات العامة والأهم من ذلك، أنها ستمكن غالبية الشباب الليبيين من إعطاء رأيهم في مستقبل بلدهم.