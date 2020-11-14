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المشري يرحب بإجراء الانتخابات في ذكرى الاستقلال ويطالب بالاستفتاء على الدستور في فبراير

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بإجراء الانتخابات في ذكرى الاستقلال التي توافق 24 ديسمبر 2021.

وقال المشري في بيان اليوم، إنه يرى ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل ذلك، مقترحا أن يجري في 17 فبراير المقبل.

وشدد على حرص المجلس الأعلى للدولة على أن تنتقل ليبيا أخيرا بعد كل تلك الأزمات والمعاناة إلى مرحلة الاستقرار المنشود على أسس صلبة ومتينة.

وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات

ومساء الجمعة، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن «المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يجب أن يكون في 24 ديسمبر 2021».

وقالت وليامز خلال مؤتمر صحفي إن «24 ديسمبر هو يوم الاستقلال الليبي. هذا يوم رمزي، يوم مهم جدًا لليبيين، لكنه سيكون أيضا يوما حاسما في تاريخ ليبيا، لأنه سيكون وقتا ومناسبة يمكنهم فيه انتخاب قادتهم بشكل ديمقراطي وتجديد شرعية المؤسسات».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كلام فارغ – وأجندات خارجية علاوة عن إقصاء لمطالب الشعب الليبي الي هو صاخب القرار –
    تحاسبوا كيف انتم ..!!!
    غير انتخابات وقطع لف يرحم ولديك والا كيف ..!!!
    ااحكومة الحالية ستستمر في الادارة وفي عملها حتى العام القادم بعون الله – وستتم المحاسبة لكل من عليه تجاوزات مالية او تجاوزات قانونية سواء ان كان أعضاء برلمان او إداريين وزراء –
    والاموال الاي خصصت من الفترة الماضية الى الان ستتم مراجعتها مع مخصصات النفط وشركات الطيران المدنية والاتصالات والكهرباء والمصانع ابتداء من الحديد والصلب الى مصنع العلب البلاستيكية – الى قطاع الصحة العامةً والخاصة والاعلام والجمارك –
    وهذا الشيء مهم لكل ليبي ولكل ادارة او موسسة سواء مدنية او أمنية – غير الكلام هذا ما فيش خيار اخر – وإذا كانت هناك اي اجتماعات تخص الموضوع الليبي – علاش تمشوا بعيد – ..!!!
    قوموا باستدعاء اي اطراف دولية داخل العاصمة الليبية طرابلس – والحمد لله الوسع موجود والقاعات موجودة والفنادق مجهزة احسن تجهيز – مش الأوسكار وحفلات العاهرات متاع الشيشة – لكن لإجراء اجتماع حقيقي يضم الأطراف ذات الصِّلة سواء من ألمانيا بقرار وثق إطلاق النار او من الجهة المقابلة اى من مشايخ القباءل الليبية –
    اما بتقولولي انتخابات وما ادراك – والشعب ثلث أرباعهم بين مهجر وبين جرحى ومفقودين وفاقدي المسكن وفاقدي الأطراف وعالقين بالخارج – وأسرى ومقابر جماعية – فهذا كلام مع احترامي للجميع كلام فارغ ويدل على التفريط في الحق العام للمواطن الليبي الي هو الأساس ويستطيع الليبين في جميع الادارات الليبية بشكل عام اجراء إضراب عام عن العمل حتى تعمل الحكومة والادارات بالامور المكلفة بها والمشاريع المؤجلة –
    ولا يوجد كلمة وطن بدون احترام المواطن الليبي وحقوقه وخدماته . سواء فالداخل او الخارج . والي عنده عقل يفهم .

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