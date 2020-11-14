الشريف: احتجاز اللواء الساعدي القذافي جريمة يحاسب عليها التاريخ

قال رئيس لجنة متابعة ملف الأسرى والمفقودين في سرت مفتاح الشريف، إن احتجاز اللواء الساعدي القذافي جريمة يحاسب عليها التاريخ، خاصة وأنه قد تمت تبرئته وليس مطلوبا على ذمة أي قضايا أخرى.

وأضاف أن وزير العدل المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة محمد لملوم، أكد في وقت سابق أنه لا توجد أي قضايا أخرى يتم توقيف اللواء الساعدي بشأنها، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، حيث بين أنه محجز دون تهمة أو حكم.

ولفت الشريف إلى انه ورغم الإهمال والتعنت بشأن اللواء الساعدي القذافي خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك تفاؤلا أكبر بعد نجاح اجتماع لجنة “5+5” الذين وصفهم بأنهم أناس وطنيون، معربا عن أمله أن يتم التوصل إلى حل قريب بشأن هذه القضية.

وبين أن لجنة متابعة ملف الأسرى ستقدم مذكرة تتضمن ثلاث طلبات، أولها الإفراج عن اللواء الساعدي القذافي الموقوف دن تهمة أو حكم، والثاني تقديم ملفات الأسرى للقضاء للفصل فيها بالبراءة أو الإدانة، أما الطلب الثالث فيتعلق بالمفقودين، حيث يوجد عدد هائل من المفقودين في سرت، وتعيش أسرهم وزوجاتهم أوضاعا صعبة.

وأشار إلى أن اللواء ناجي احرير مازال معتقلا، رغم أنه أفرج عن رفاقه الذين كانوا معه في السجن، ورغم أن أقاربه توجهوا إلى النائب العام للسؤال عن سبب بقائه، فطلب منهم تقديم مذكرة للإفراج عنه، وبعد تقديمها وتوقيعها من عدد من أقاربه وأهله، وقع النائب العام بالإفراج عنه، ورغم ذلك لا يزال معتقلا حتى الآن.

وأتهم الشريف الأمم المتحدة التي أوصلت البلاد لما هي عليه الآن، بعدم الاهتمام بملف الأسرى، على الرغم من أنه يشكل 75% من المصالحة الليبية.

ونوه إلى أن مشايخ وأعيان القبائل طالبوا خلال زيارة لوزير خارجية الحكومة المؤقتة، بفتح ملف الأسرى وإطلاق سراحهم في أقرب وقت.

وقال الشريف إن الخطوة القادمة للمجلس الاجتماعي لقبائل سرت ومشايخ وأعيان القبائل هي التوجه بمذكرة إلى الأمم المتحدة ومبعوثتها في ليبيا، وتوجيه العسكريين أعضاء لجنة “5+5” لمخاطبة النائب العام بإحضار ملفات الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم، كما ستطالب اللجنة بتشكيل لجان لإخلاء مدينة سرت من اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة لم تقم بواجبها في تقديم ما يخفف المعاناة عن الأهالي.

وتابع الشريف بالقول إن غالبية أسرى النظام الجماهيري من أبناء مدينة سرت، تعرضوا للتعذيب، حيث كانوا يقبعون في معتقل الهضبة سيء السمعة، الذي كان يسيطر عليه آمر التسليح بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة خالد الشريف “أبوحازم”، قبل أن يتحرك مجموعة الشباب يسمون “ثوار طرابلس” ليأخذوا الأسرى بقوة السلاح.

وأوضح، الشريف أن شباب طرابلس أحسنوا معاملة الأسرى ووفروا احتياجاتهم لكنهم فرضوا قيودا على الزيارات، وفي الوقت نفسه بدأ ناشطون من سرت وأعيان ومشايخ على رأسهم المجلس الاجتماعي لقبائل سرت برئاسة الشيخ مفتاح مرزوق، في التحرك لإخراجهم، كما تم تشكيل لجنة برئاسة الشريف لمتابعة ملف الأسرى والمفقودين، مضيفا أن اللجنة رفقة المجلس الاجتماعي اتفقوا مع النيابة العامة على محاكمة من أجرم من الأسرى بشكل عادل، إلا أن الحرب التي نشبت والهجوم الذي تعرضت له طرابلس أربك المشهد.

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