أوحيدة يدعو المشاركين في الملتقى السياسي إلى التوافق على شخصيات غير جدلية لتولي مناصب المجلس الرئاسي

دعا عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، اليوم السبت، المشاركين في الملتقى السياسي الليبي في تونس، إلى التوافق على شخصيات غير جدلية لتولي مناصب المجلس الرئاسي.

وقال أوحيدة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه يجب إعطاء فرصة لشخصيات لهم خبرة اجتماعية وسياسية و إدارية ويتمتعون بحسن سيرة في النزاهة والشجاعة والانتماء للوطن ممن عاشوا معانات الليبيين ليستطيعوا وضع برامج أزمة وطنية وتنفيذها خلال مدة محددة.

وأوضح أوحيدة أن أهم هذه البرامج هي المصالحة الوطنية ووضع حد للفساد وإعادة الثقة بين الليبين وإدارة عادلة ونزيهة لموارد البلاد للحد من معاناة المواطنين، وصولاً إلى انتخابات نزيهة في موعدها، محذرا مو إعادة تدوير الشخصيات السابقة بشبهاتها وارتباطاتها الخارجية.

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