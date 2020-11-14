“ساباديل”: الاتحاد الأوروبي سيردع من يعرقلون جهود السلام في ليبيا

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه أنطونيو ساباديل، أن التغيير قادم إلى ليبيا، معتبرًا أن الاتفاقية الخاصة بالانتخابات في 24 ديسمبر 2021، عيد الاستقلال، توفر أرضية للتقدم الحقيقي الذي ينشده الشعب الليبي ويستحقه.

وشدد “ساباديل” على ضرورة مواصلة الحوار وإحراز المزيد من التقدم، على الرغم من مساعي من أسماهم بـ”الأطراف الفاسدة”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواصلة تقديم الدعم لليبيا، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم من التدابير العقابية بحقّ أولئك الذين يهددون السلام والأمن أو يعرقلون المسار السياسي بشكل سلمي.

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