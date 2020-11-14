النمروش يلتقي وزير الدفاع التركي لبحث هذه الملفات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت في اسطنبور نظيره في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، بحب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إن “أكار” أبلغ النمروش متابعة اسطنبول عن كثب لـ”مفاوضات الحل السياسي في ليبيا”، مضيفا أنها تسعى للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدتها السياسية والجغرافية”.

وتأتي زيارة النمروش بعد زيارة سابقة إلى الدوحة وقّع خلالها على عدد من الاتفاقيات في مجال الدفاع، وسط انتقادات لحكومة الوفاق بأنها لا تراعي مفاوضات الحوار في تونس بإجراء حوارات مع أطراف تمثل إشكالا في مستوى التوافقات السياسية.