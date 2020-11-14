«شركة الكهرباء طرابلس»: تعرفنا على المعتدين على محطة الرويس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن التعرف على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على محطة الرويس.

وقالت الشركة في بيان مقتضب اليوم، إنها أحاطت الجهات الأمنية علما بهؤلاء الأشخاص، لاتخاذ ما يلزم من إجراء حيالهم.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، أعلنت عن قيام مجموعة خارجة عن القانون قامت بالهجوم على محطة الرويس وأعتدت بالضرب على مشغلي المحطة وتهديدهم بالقتل، واجبرت المشغلين على فصل بعض الخطوط الرئيسية.

أضافت “الشركة” في بيان، اليوم السبت، أن هؤلاء الخارجين عن القانون لم يكتفوا بذلك وقاموا برمي وابل من الرصاص على أجهزة المحطة مما أدى إلى تلفها وخروجها عن الخدمة.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كل الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات وحماية مكونات الشبكة الكهربائية.