رصد بعض التجاوزات في عدد من المحال في الجفرة والجفارة 

رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الجفرة، عددا من التجاوزات في بعض محلات الخضراوات وأسواق المواد الغذائية، حيث تم ضبط مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط ألوان محظورة وغير مسموح بها.

ورصد المركز أيضا تجاوزات أخرى في بعض المطاحن الواقعة في نطاق بلديات منطقة الجفارة، إذ لوحظ وجود غش تجاري وفقا لما وصفه المركز على صفحته الرسمية على فيسبوك، فضلا عن عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وكذلك انعدام التهوية والنظافة العامة، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات الضبطية حيال تلك المخالفات لضمان عدم تكرارها مجددا.

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