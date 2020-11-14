معبر وازن الحدودي يعلن استئناف رحلات المسافرين إلى تونس

استأنف معبر وازن الحدودي مع تونس، عمله رسميا، اليوم السبت، وذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب منشور على صفحة معبر وازن الحدودي على موقع “فيسبوك”، أوضح المكتب الإعلامي للمعبر: “إنه بناء على تعليمات داخلية الوفاق تم استئناف رحلات المسافرين عبر منفذ وازن البري بتاريخ اليوم 14 نوفمبر 2020 عند الساعة 12 ظهرا، وفق البرتوكول المتفق عليه بين الدولتين”.

وكان قد أذن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، مؤخرا، بفتح المعبر الحدودي براس اجدير الحدودي مع ليبيا، مؤكدا على ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين.

وقالت الحكومة التونسية في بيان لها إن ذلك جاء خلال اجتماع “مشيشي” مع وزير الخارجية عثمان الجارندي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والإطارات العليا للوزارة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى مخرجات المفاوضات التونسية الليبية حول استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين.