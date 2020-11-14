الهوش: استئناف العمل بمعبر راس جدير عقب توقف دام لأكثر من 7 أشهر بسبب كورونا

أكّد امر المعبر الحدودي بذهبية نور الدين الهوش، أن معبر رأس جدير الحدودي ببن قردان من ولاية مدنين استأنف اليوم عمله عقب توقف دام لأكثر من 7 أشهر جرّاء فيروس كورونا.

وأضاف الهوش أنه تم اتخاذ الاحتياطات الوقائية كافة للحد من انتشار الفيروس أثناء عودة حركة عبور الاشخاص والبضائع.

وأشار الهوش إلى أن رئيس الحكومة التونسبة هشام المشيشي سيزور المعبر الحدودي للاطلاع على الإجراءات الوقائية ومدى تطبيق البروتكول الصحي الذي تم وضعه من الجانبين التونسي والليبي للوقاية من انتشار الفيروس.

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