“الإعلام الحربي”: إجراء مناورة بالذخائر الحية تحت اسم “واعملوا” الكرامة 2020

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن تنفيذ كتائب لواء طارق بن زياد المعزز، مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت إسم “وأعملوا” الكرامة 2020.

وبحسب بيان على الصفحة الرسمية لشعبة الإعلام الحربي على موقع “تويتر”، اليوم السبت، أوضحت خلاله: “نفّذ رجالنا مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت إسم “وأعملوا” الكرامة 2020 شملت نُخباً من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلي”.

وتابع البيان: “حيث نفّذت من خلالها تكتيكات حرفية رادعة هجومية ودفاعية وعمليات إقتحام، بحضور آمر اللواء و أمراء الكتائب و عدد من القيادات العسكرية بالقيادة العامة، وأظهر رجالنا مدى الدقة في إصابة الأهداف، وظهر خلال هذه المناورة القدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيت المحدد .”

وذكر البيان أن هذه المناورة تعد باكورة عمليات عسكرية ستشمل جميع الألوية والكتائب للقوات المسلحة العربية الليبية تأهباً لردع و مكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الآراضي الليبية .