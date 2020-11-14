ليبيا 24 تكشف موعد طرح الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي والحكومة

خاص ليبيا 24/ حنان منير

توقع مصدر نيابي بالملتقى الليبي المنعقد في منتجع قمرت في تونس أن يتم طرح الأسماء المرشحة لتولي رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة غدا الأحد.

وأفاد المصدر النيابي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ بأنه في حال عدم الاتفاق على الأسماء المطروحة في جلسة الغد سيتم عقد اجتماع آخر بعد شهر ونصف في العاصمة المصرية القاهرة أو في بمدينة الرباط المغربية، مشيرا إلى أن البعثة هي من سيحدد مكان الانعقاد.

وأكد المصدر، أنه لم يتم تداول أي أسماء داخل قاعة الاجتماعات حتى الآن

وكشف المصدر، أن الأطراف الليبية تناقش الآن نموذج الترشح للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

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