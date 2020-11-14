المرصد السوري: 18 ألف مرتزق ذهبوا لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إجمالي المرتزقة السوريين الذين ذهبوا لليبيا بلغ 18 ألف مرتزق.

وبين المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية

وأوضح المرصد السوري أن إجمالي المرتزقة الذين قتلوا في معارك ليبيا بلغ 496 شخص فضلا عن إصابة وفقدان الاتصال بالمئات من المرتزقة الآخرين.

وأشار المرصد إلى أن نحو 4000 مقاتل من الموالين للنظام السوري نقلتهم شركة أمنية روسية إلى ليبيا، وعاد قسم كبير منهم إلى سورية بعد انتهاء العمليات العسكرية.