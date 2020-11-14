تخصيص 750 ألف دولار لبرنامج التعليم لأطفال ليبيا بدعم من اليونيسف

خصصت مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر”، ما يقارب 57 ألف دولار أمريكي لبرنامج التعليم الذي أطلقته منظمة اليونيسف للاستجابة لحالات الطوارئ، لدعم 9 آلاف من الأطفال المتأثرين بالأزمة في ليبيا.

وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبد القادر موسى، إنه ومع مرور أكثر من 8 أشهر على انتشار وباء كورونا تأثر تعليم الأطفال بشكل هائل، ما سيؤثر على مستقبلهم كذلك، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بذلك.

وأضاف أن المبادرة ستمكن اليونيسف وشركاءها من مساعدة الأطفال في ليبيا، بما في ذلك الأطفال الأكثر ضعفا، والأطفال ذوو الإعاقة واللاجئون والمهاجرون، مشددا على ضرورة التحرك لضمان عدم ترك أي طفل دون مساعدة.

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