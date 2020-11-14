النايض يدخل ضمن دائرة المرشحين لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد

بدأ أطراف ملتقى الحوار السياسي في تونس طرح اسم عارف علي النايض كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد.

وقد علّلت عدة مصادر ليبية مطلعة من تونس العاصمة الهجوم الذي تعرض له النايض من وسائل إعلام موالية لجماعة الإخوان بأن النايض بات مرشحا من عدة أطراف من غرب ليبيا وشرقها وجنوبها.

وكانت “صحيفة الجماهيرية” ذات التوجه الداعم للنظام السابق هي أول مصدر صحفي يكشف أن اسم “النايض” بدأ يظهر في تونس كحلّ يوازن الأقاليم الليبية وعدة اتجاهات مختلفة .

فبعد تداول أكثر من سبعة أسماء أخرى كلها من مصراتة، مع بضعة أسماء أخرى قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، ظهر اسم النايض في كواليس حوار تونس بعد أن تجمّعت حوله عدة تكتلات منها: كتلة القبائل العربية من شرق وغرب وجنوب البلاد، وكتلة أعداء الإخوان، وغرماء فتحي باشاغا وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة المنحدر من مصراتة، وكتلة أنصار النظام الجماهيري، وعدد من النساء وأساتذة الجامعات.

وبعد أن كانت كتلة شرق ليبيا قد انقسمت بين نصف يريد منصب الرئاسة للشرق، ونصف يريد منصب رئيس الوزراء له، بدأت كتلة الشرق تتجمع حول النايض كونه محسوبا على الغرب بسبب قبيلته “ورفلة” وترعره في طرابلس العاصمة، ولكنه مولود في بنغازي، بحيث يتحصل شرق ليبيا على رئاسة المجلس الرئاسي، مع عدم مخاطرتها برئيس وزراء لا يحرص على مصالحها.

ويشارك في الملتقى السياسي الحالي 75 شخصية ليبية اختارتها الأمم المتحدة، لتمثيل وجهات النظر السياسية والمصالح الإقليمية والفئات الاجتماعية، لكن هذه الاختيارات قوبلت بانتقادات، خاصة لجهة طغيان عناصر تنظيم الإخوان بين المشاركين، رغم ما اقترفوه بحق ليبيا في الفترة الماضية.

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