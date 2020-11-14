اجتماع أمني في أجدابيا لتعزيز الاستقرار بدعم البوابات وتفعيل الدوريات المتحركة

بحث اجتماع أمني موسع بأجدابيا اليوم السبت الأوضاع الأمنية في المدينة، وذلك بمقر المنطقة العسكرية أجدابيا، وحضره كل من آمر المنطقة العسكرية المكلف العقيد عقيلة الحسوني، ومدير أمن أجدابيا العميد خالد عبدالعزيز البسطة، وعدد من مديري ورؤساء الجهات الأمنية بالمدينة

وناقش الاجتماع المقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار بالمدينة، والتشديد على عمليات التفتيش عند مداخل ومخارج المدينة وتفعيل الدوريات الأمنية المتحركة بالشكل المطلوب، حسبما أفادت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا.

واتفق المجتمعون على التدابير الأمنية المشتركة تحت إشراف مدير أمن اجدابيا، مؤكدين أهمية دعم البوابات التابعة للمدينة وتنظيم العمل المشترك وتأمين المدينة وضواحيها والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية فيما بينها كل حسب اختصاصه.

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