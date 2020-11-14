الإعلام الحربي: تنفيذ مناورة ميدانية بالذخيرة الحية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش تنفيذ مناورة ميدانية موسعة بالذخائر الحية تحت اسم “وأعملوا” الكرامة 2020

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المناورة شملت نُخباً من الفرق الخاصة والكتائب التخصصية المدفعية والدروع والصواريخ والهندسة العسكرية والقوات الخاصة وسلاح الجو وفريق القفز المظلي، والتي نفّذت تكتيكات حرفية رادعة هجومية ودفاعية وعمليات اقتحام، بحضور آمر اللواء وأمراء الكتائب وعدد من القيادات العسكرية بالقيادة العامة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن المناورة أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف، والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيت المحدد.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن المناورة تعد باكورة عمليات عسكرية ستشمل جميع الألوية والكتائب للقوات المسلحة العربية الليبية تأهباً لردع و مكافحة الإرهاب وبسط السلم في كافة الأراضي الليبية.