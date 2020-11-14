في اجتماع أمني بأجدابيا .. الاتفاق على تفعيل الدوريات المتحركة ودعم البوابات

شهدت مدينة أجدابيا اجتماعا أمنيا موسعا، اليوم السبت، لبحث ومناقشة الأوضاع الأمنية في المدينة، وذلك بمقر المنطقة العسكرية أجدابيا.

وبحسب منشور للمكتب الإعلامي لمدينة أجدابيا على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، حضر الاجتماع كل من آمر المنطقة العسكرية المكلف العقيد عقيلة الحسوني، ومدير أمن أجدابيا العميد خالد عبدالعزيز البسطة، وعدد من مديري ورؤساء الجهات الأمنية بالمدينة.

وأوضح المنشور، أن الاجتماع ناقش المقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان والاستقرار بالمدينة، والتشديد على عمليات التفتيش عند مداخل ومخارج المدينة وتفعيل الدوريات الأمنية المتحركة بالشكل المطلوب، حسبما أفادت وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا.

واتفق المجتمعون على التدابير الأمنية المشتركة تحت إشراف مدير أمن أجدابيا، مؤكدين أهمية دعم البوابات التابعة للمدينة، وتنظيم العمل المشترك وتأمين المدينة وضواحيها والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية فيما بينها كل حسب اختصاصه.