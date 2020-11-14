الاتفاق على اتخاذ تدابير أمنية مشتركة في اجدابيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

اتفقت الأجهزة الأمنية بمدينة اجدابيا على اتخاذ تدابير أمنية مشتركة بإشراف مدير أمن اجدابيا العميد خالد البسطة.

وبينت مديرية أمن اجدابيا أن اجتماع الغرفة الأمنية المشتركة اليوم السبت الذي جرى بمقر المنطقة العسكرية أجدابيا شارك فيه مدير امن اجدابيا العميد خالد عبدالعزيز البسطة وآمر المنطقة العسكرية المُكلف وباقي الجهات الأمنية التابعة للمدينة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية بالمدينة وأكد المجتمعون على أهمية دعم البوابات التابعة للمدينة وتنظيم العمل المشترك وتأمين المدينة وضواحيها وكيفية تنسيق الأجهزة الأمنية فيما بينها كُلاً بحسب اختصاصه.