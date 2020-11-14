رئيس الحكومة التونسية يتابع عودة الحركة بمعبر رأس اجدير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 November, 2020

أشرف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بعد ظهر اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 على إعادة افتتاح معبر رأس جدير خلال زيارة للاطلاع على آخر الاستعدادات لعودة حركة العبور والحركة التجارية بين تونس وليبيا.

وقال المشيشي “إنه تم وضع بروتوكول صحي بالمعبر، يضمن للمسافرين التونسيين والليبيين التنقل بأمان من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مع تسخير كافة وسائل السلامة والحماية”.

وكان رئيس الحكومة التونسية مرفوقا بعدد من المسؤولين أين تمت متابعة عمل مراقبي البروتوكول الصحي، بالإضافة إلى لقائه مشرفين ليبيين على المعبر لبحث استعدادات الطرفين في تسيير الحركة التجارية والمسافرين.